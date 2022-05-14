وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يُكرم المعلمة نجوى أبوسلمية وكالة الرأي الفلسطينية مبــاحث التموين تُتلف "7" أطنان مواد غذائية مخالفة للشروط وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُدين حظر ألمانيا فعاليات إحياء ذكرى النكبة وكالة الرأي الفلسطينية مشعل يشيد بمقاومي جنين ويدعو للالتفاف حول المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية قاسم: تكرار دعوات اقتحام الأقصى تصعيدٌ خطير يتحمل تبعاته وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تُنهي خلافين ماليين بقيمة "26" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحتجز جريحاً من جنين بحالة صحية خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في صور باهر وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تحذر من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة رفح تُنهي خلافين ماليين بقيمة "26" ألف شيكل

14 آيار / مايو 2022 03:45

غزة- الرأي:

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة خلافاً مالياً حول معاملة تجارية بين اثنين من المواطنين حول بيع "مُنتجات غذائية ومجمدات".

وقال العقيد نصر الله الهسي من قسم حل النزاعات في العلاقات العامة برفح: "إن قسم حل النزاعات تمكن من حل خلاف ماليٍ قيمته "19.650" شيكل، بين المواطن "ع، ط" والمواطن "أ، ذ" حول معاملة تجارية تمت بينهما متعلقة بمواد غذائية ومجمدات، وذلك بعد استدعاء أطرافه لمكتب العلاقات العامة والاستماع لأقوالهما ".

ولفت العقيد الهسي إلى أنه وبعد التأكد من الخلاف وحقيقته، تم مناقشة الحلول المناسبة لإنهائه، مؤكداً أنه تم التوصل إلى حلٍ قبله الطرفان، وتحرير سند مصالحة حسب الأصول.

وفي السياق ذاته أنهت العلاقات العامة برفح خلافاً مالياً بعد تلقيها تكليفاً ورد إليها من النيابة العامة حول شكوى بين مواطنين على إثر عدم الإيفاء بسداد دين شرعي بقيمة "6575" شيكل, لافتةً إلى أنه تم إلزام المشكو ضده بدفع دفعة مالية للمشتكي وتقسيط المبلغ المتبقي بموجب إقرارات مالية ملزمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟