شرطة رفح تُنهي خلافين ماليين بقيمة "26" ألف شيكل

غزة- الرأي:

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة خلافاً مالياً حول معاملة تجارية بين اثنين من المواطنين حول بيع "مُنتجات غذائية ومجمدات".

وقال العقيد نصر الله الهسي من قسم حل النزاعات في العلاقات العامة برفح: "إن قسم حل النزاعات تمكن من حل خلاف ماليٍ قيمته "19.650" شيكل، بين المواطن "ع، ط" والمواطن "أ، ذ" حول معاملة تجارية تمت بينهما متعلقة بمواد غذائية ومجمدات، وذلك بعد استدعاء أطرافه لمكتب العلاقات العامة والاستماع لأقوالهما ".

ولفت العقيد الهسي إلى أنه وبعد التأكد من الخلاف وحقيقته، تم مناقشة الحلول المناسبة لإنهائه، مؤكداً أنه تم التوصل إلى حلٍ قبله الطرفان، وتحرير سند مصالحة حسب الأصول.

وفي السياق ذاته أنهت العلاقات العامة برفح خلافاً مالياً بعد تلقيها تكليفاً ورد إليها من النيابة العامة حول شكوى بين مواطنين على إثر عدم الإيفاء بسداد دين شرعي بقيمة "6575" شيكل, لافتةً إلى أنه تم إلزام المشكو ضده بدفع دفعة مالية للمشتكي وتقسيط المبلغ المتبقي بموجب إقرارات مالية ملزمة.