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الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام

14 آيار / مايو 2022 05:19

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غزة- الرأي:

أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أسماء حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1443هـ / 2022م، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة المجدولة، التي تم إجراؤها عام 2013م.

ودعت اللجنة الحجاج المعلن أسمائهم الى تسديد مبلغ (1500) ألف وخمسمئة دينار أردني كدفعة أولى من رسوم الحج، وذلك في أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي بالمحافظات الجنوبية، وذلك ابتداء من صباح يوم الاثنين الموافق 16/5/2022م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/5/2022م، ولن تقبل أي إيداعات بعد هذا التاريخ.

وطالبت كل حاج بتسليم إيصال الإيداع في إحدى شركات الحج والعمرة المرخصة من وزارة الأوقاف والشئون الدينية والتي يرغب الحاج السفر من خلالها. مشددة على عدم دفع أي مبالغ من قبل الحجاج للشركات.

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