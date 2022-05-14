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أخطرت "ثلاث" منشآت تجارية

مبــاحث التموين تُتلف "7" أطنان مواد غذائية مخالفة للشروط

14 آيار / مايو 2022 05:47

غزة- الرأي:

أتلفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمباحث العامة نحو "7" أطنان من المواد الغذائية لمخالفتها الشروط الصحية وانتهاء صلاحيتها خلال جولاتها الميدانية المشتركة برفقة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني على المطاعم والمحال التجارية في محافظات قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أخطرت مباحث التموين ثلاث منشآت تجارية لعدم استيفاء الشروط الصحية والنظافة، وأوقفت " مطعماً " عن العمل بشكل مؤقت لعدم التزامه صاحبه بإخطارات سابقة تتعلق بالالتزام بالشروط الصحية.

وأشارت مباحث التموين إلى أنها أحالت ملفات القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول لافتةً إلى أنها تتابع عن كثب الحالة العامة للأسواق والمخازن والمحال التجارية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،

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