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أخبار » الرياضة و الملاعب

برشلونة فى مهمة سهلة أمام خيتافي اليوم بالدوري الإسباني

15 آيار / مايو 2022 08:43

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يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على خيتافي فى السابعة والنصف مساء اليوم بملعب كولسيوم الفونسو بيريز، فى الأسبوع الـ 37 من مسابقة الدوري الإسباني. ويسعى البارسا بقيادة تشافي هرنانديز للفوز من أجل الحفاظ على المركز الثاني، بينما يسعى خيتافي للفوز من أجل لتعديل ترتيبه فى المسابقة، رغم أنه يدرك صعوبة هذه الموقعة نظرًا لقوة الخصم.
 
ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، جمعها من 36 مباراة، بعدما حقق الفوز في 21 لقاء، وحسم التعادل في 9، وتلقي الهزيمة في 6 مواجهات.
 
ووصل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلى هدفه الأسمي مع البلوجرانا هذا الموسم بالليجا، وهو حسم التأهل رسميًا إلي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد الفوز على ريال بيتيس 2-1 في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.
 
وفاز برشلونة على نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، فى اللقاء الأخير الذى جمع الفريقين، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدورى الإسبانى.
 
وفى المقابل، يحتل خيتافي فى المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة، حصدها من 36 لقاء، بعدما حقق الانتصار في 8 مواجهات، وتعادل في 14 لقاء، وهزم في مثلهما.
 

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