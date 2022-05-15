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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف تخطط جوجل لاستخدام "الموبايل" لمواجهة هجمات الهاكرز؟

15 آيار / مايو 2022 09:08

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تكثيفًا لجهودها لإحباط هجمات التصيد الاحتيالي ، تفكر جوجل في استخدام أجهزة Android و iOS تمامًا مثل مفاتيح الأمان الفعلية، حيث قال عملاق التكنولوجيا إنه سيطبق وظائف مفاتيح الأمان مثل مفتاح الأمان Titan Security الخاص به في الأجهزة المحمولة ، حيث ستستخدم هذه الأجهزة تقنية Bluetooth للتحقق من قربها من الجهاز الذي يريد المستخدم تسجيل الدخول إليه.
 
وقال مهندس جوجل Daniel Margolis في مشاركة مدونة :"مثل مفاتيح الأمان المادية ، يساعد هذا في منع مهاجم بعيد من خداعك للموافقة على تسجيل الدخول إلى متصفحه ، مما يمنحنا طبقة إضافية من الأمان ضد نوع هجمات"، وأضاف أن الشركة ستطرح هذه التقنية في أماكن أكثر في الشهرين المقبلين.
 
وستقوم شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا بتوسيع أنواع تحديات جوجل Prompt التي قد يراها المستخدمون في حالة محاولات تسجيل الدخول غير الناجحة و / أو المشبوهة. 
وبالتالي ، سيكون هناك تحدي جوجل Prompt جديد سيحتاج المستخدمون من أجله إلى توصيل أجهزتهم المحمولة بشبكة Wi-Fi نفسها مثل الجهاز الذي يحاولون تسجيل الدخول إليه، وتخطط جوجل أيضًا لتكثيف الحماية من التصيد الاحتيالي لتطبيقات جوجل Suite مثل Docs و Sheets و Slides.
 
 
 
 

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