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الزراعة: إنتاج محصول القمح والشعير هذا العام جيد

15 آيار / مايو 2022 10:09

غزة- بسام العطار- الرأي

قالت وزارة الزراعة في غزة، إن إنتاج محصول القمح والشعير هذا العام جيد، مقارنة بالعام الماضي بسبب هطول الأمطار بكميات كافية خلال فصل الشتاء الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أدهم البسيوني لـ "الرأي" أن مساحة الأراضي الزراعية من محصول القمح في قطاع غزة، بلغ 13 ألف دونم، بينما وصل إنتاج القمح هذا العام لـ4500 طناً.

وبين أن قمح غزة لا يغطي سوى 1.5% فقط من احتياج السكان، بسبب قلة الأراضي الزراعية الشاسعة، حيث يزرع القمح فقط في المناطق الزراعية الحدودية للقطاع ذي المساحة الصغيرة.

وأكد البسيوني أن وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيراً بالقمح هذا الموسم، مشيرا إلى أنها تسعى لتطوير هذه القطاع، وإدخال أصناف جديدة من القمح ذات إنتاجية وجودة عالية في ظل محدودية الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة.

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