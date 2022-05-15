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الصحة تناقش نماذج ISBAR لتجويد مأمونية خدمات الولادة

15 آيار / مايو 2022 10:35

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غزة-الرأي

ناقش مدير وحدة سلامة المريض ومكافحة العدوى د. رامي العبادلة مع مدير دائرة تمريض مدير المستشفيات بالإدارة العامة للتمريض د. يوسف فحجان وبمشاركة مدراء تمريض مستشفيات تجويد مأمونية الخدمات المقدمة للمرضى في مستشفيات الولادة وتطويرها وذلك من خلال مناقشة نموذج ISBAR بين اقسام الولادة.

بدوره، أشاد د. فحجان بحالة التعاون المشترك بين الادارة العامة للتمريض ووحدة سلامة المرضى ومكافحة العدوى وأهمية تظافر الجهود للوصول إلى رعاية تمريضية شاملة ضمن اجراءات وقاية تحول دون انتقال العدوى بين المرضى وتساهم في سرعة شفاء المرضى وخروجهم آمنين من المستشفى.

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