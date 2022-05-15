بلدية دير البلح تعقد اللقاء التكريمي لثلة من أبناء مدينتها المميزين

غزة-الرأي

نظمت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة احتفالاً تكريمياً لتكريم ثلة من أبناء مدينتنا الذين تميزوا على مختلف الأصعدة من بينها الوطنية، الأدبية، التعليمية، الإعلامية، والرياضية بحضور أ.د. ماهر الحولي، أ. كمال أبو معيلق، عدد من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء والمخاتير بالمدينة ولجان الأحياء، وحشد من المجتمع المحلي.



وافتتح رئيس البلدية دياب الجرو اللقاء مرحباً بالحضور كل بلقبه واسمه مقدماً شكره لكل من أبدع وترك بصمة أدبية وفكرية وتعليمية وإعلامية من أبناء شعبنا، وأضاف: ارتأينا أن نعد هذا اللقاء التكريمي لتكريم ثلة من أبنائنا المتميزين واطلقنا عليه اسم "لمسة فخر" لنعبر عن فخرنا واعتزازنا بمدينتها ومكوناتها من رجال ونساء وأطفال، مضيفاً أنها لمسة فخر وعز وثبات وصمود وكبرياء لأهالي مدينتنا.



وعبر عن أمله أن تتم الاحتفالات القادمة على باحات المسجد الأقصى معبراً عن ثقته بقربها وأنها ستعود إسلامية عربية.



وبين أنه سيتم خلال الاحتفال تكريم عوائل شهداء معركة سيف القدس الذين ارتقوا للعلياء ,الأسرى المحررين خلال العامين 2021-2022 الذين قضوا زهرة شبابهم خلف القضبان, وأبناء المدينة الذين تميزا بجوانب عديدة وحصلوا على عدد من الجوائز ومراكز اولى على مستوى الوطن والبالغ عددهم 8 شخصيات, بالإضافة إلى الفائزين في مسابقات رمضان التي نفذتها البلدية خلال شهر رمضان وهي دوري العائلات القرآني, كأس,دير البلح الثقافي, المسابقة الرمضانية الالكترونية.



وتخلل اللقاء فقرات إنشاد فنية بصوت المنشد محمد أبو عنزة.



وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الجوائز على المكرمين مع خالص الدعاء لهم بالتوفيق والنجاح

