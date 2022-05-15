شرطة خان يونس تُؤمن إزالة مبنى سكني تعرض للقصف

خانيونس- الرأي

بدأت شرطة محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بتأمين مهمة الإزالة الجزئية لإحدى البنايات السكنية الآيلة للسقوط نتيجة تعرضها للقصف من الطائرات الحربية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة عام 2021م.

ونشرت شرطة خان يونس عدد من عناصر شرطة البلديات وشرطة المرور حول المبنى المقرر إزالته وهو يعود لعائلة الهندي والذي يقع وسط شارع البحر، حيث تم الاتفاق مع الجهات المختصة بإغلاق الشارع بشكل كامل أمام حركة المركبات والمواطنين.

وأشارت شرطة محافظة خان يونس إلى أنه من المتوقع أن تستمر عملية الإزالة مدة أسبوع كامل، وعليه تم إزالة كافة البسطات العشوائية وإغلاق المحلات التجارية ومنع حركة المواطنين وتحويل حركة المركبات لشارع جمال عبد الناصر حتى الانتهاء من عملية الإزالة.