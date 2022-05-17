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شرطة الطاقة تنفذ حملة لضبط خطوط الكهرباء المسروقة

15 آيار / مايو 2022 10:54

غزة- الرأي

رافقت دائرة شرطة الطاقة، الطواقم الفنية بدائرة التفتيش والمتابعة في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة، في مهام ضبط التعديات المخالفة والغير شرعية على الشبكة الرئيسية العامة للكهرباء وإزالتها.

وفي هذا الصدد، قال العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة الطاقة: "إن الطواقم الفنية لشركة الكهرباء أزالت (71) خط كهرباء مُختلس في كافة محافظات قطاع غزة خلال الأسبوع المنصرم، مضيفاً أن الخطوط كانت تُغذي أراضي زراعية وأبار مياه وكذلك منازل تتبع للمواطنين ".

وأوضح العقيد حمادة أن الطواقم الفنية صادرت الكوابل المستخدمة في التعديات على الشبكة العامة للكهرباء، وتحرير محاضر ضبط لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

من جانبه أوضح العقيد حمادة أن أقسام شرطة الطاقة المتواجدة في كافة محافظات قطاع غزة أنجزت نحو (16) قضية من القضايا العالقة في شركة توزيع الكهرباء.

وأثنى العقيد حمادة على الجهود المبذولة لعناصر شرطة الطاقة وطواقم الشركة في المتابعة وكشف جميع الخطوط و"القلابات" المختلسة من الشبكة الرئيسية، وحماية المال العام والممتلكات العامة من العابثين.

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