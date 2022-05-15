دائرة الرعاية والارشاد بوزارة الأسرى تزور عدد من أهالي الأسرى

غزة-الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد في وزارة شؤون الاسرى والمحررين عوائل الأسرى من محافظة شمال غزة، بمشاركة كل من الأخصائيين أ. ختام بكر، وأ. مني شمالة، وأ. صلاح المصري.



وتمثلت الجولة بزيارة 3 عوائل من ذوي الاسرى ومنهم عائلة الأسير رامي حمدي رشيد ابو شرخ (45) عام من غزة/ النصر، متزوج وأب لـ (3) أبناء، ومعتقل اداري منذ 14/3/2022م .



وزيارة ميدانية لعائلة الأسير أحمد بلال محمود أبو النور (27) عام من جباليا/ البلد وهو متزوج وأب لولدين، ومعتقل منذ 23/1/2022م وموقوف.



بالاضافة لزيارة عائلة الأسير جهاد جراد سالم ابو جراد (20) عام من منطقة التوام والمعتقل منذ 19/12/2021م، وهو موقوف.



يذكر أن الوزارة على تواصل دائم مع عائلات الأسرى حيث تم زيارة ما يقارب من (56) أسير منذ عام بداية 2022 في كافة محافظات قطاع غزة.

