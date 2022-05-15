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"المواصلات": استجبنا لمطالب السائقين بإعادة تفعيل حملة ترخيص المركبات

15 آيار / مايو 2022 10:56

غزة - الرأي

قالت وزارة النقل والمواصلات في غزة، إن قرار لجنة متابعة العمل الحكومي إعادة تفعيل حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات جاء استجابةً لمطالب جمهور السائقين ورغبتهم في تسوية أوضاعهم القانونية.

وأضاف الوزارة، أن إعادة تفعيل الحملة جاء بعد دراسة مطالب السائقين بجدية، وصعوبة الأوضاع التي يواجهونها خاصةً بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

ودعت السائقين وأصحاب المركبات إلى المسارعة بإنهاء إجراءاتهم وضبط الأوضاع القانونية لمركباتهم.

وذكرت الوزارة، أن حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات تأتي في إطار الجهود الحكومية لتحسين الواقع المروري في القطاع.

وكان لجنة متابعة العمل الحكومي، قد قررت خلال جلستها الأسبوعية الأخيرة الأربعاء الماضي إعادة تفعيل حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بدءًا من 17 مايو الجاري وتمديدها حتى 30 يونيو المقبل.

كما وافقت اللجنة على منح خصم بنسبة 50% على رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة على وسائط الإبحار (الحسكات والقوارب) حتى 31/10/2022م، وإقرار خصم بنسبة 50% من ضريبة القيمة المضافة لكافة محركات وسائط الإبحار حتى تاريخ 31/10/2022م.

وصادقت أيضا على تعديل فترة الحد الأقصى لسريان رخصة القيادة لتصبح 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات.

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