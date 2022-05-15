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الشباب والثقافة تؤكد ان حق العودة ثابت لا يسقط بالتقادم

15 آيار / مايو 2022 11:38

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غزة-الرأي

اكدالمجلس الاستشاري الشبابي الفصائلي للهيئة العامة للشباب والثقافة  على ان حق العودة الثابت والراسخ لا يسقط بالتقادم بل سيتحقق وستعود كل الأجيال التي تعمل من أجل حقها في العودة إلى الديار المحتلة.

وقال المجلس الاستشاري في بيان وصل " الراي" نسخة عنه في الذكري الـ74 للنكبه :"   ان الشباب اليوم يعبرون عن جزء من آمال الأمة ويعشقون الأمل ويثقون بالله على أن العودة حق وواجب ويعملون في سياق الواجب المقدس على استرداد الأرض.


واضاف :"  إن كل محاولات الاحتلال طمس الهوية وثني الشباب الفلسطيني عن قضيته فشلت وستفشل .


واكد المجلس أن رهان الاحتلال على الزمن والوقت وأن تقادم الأجيال سينسي الفلسطينيون تاريخهم وأرضهم ووطنهم فهو واهم، مشددا على ان الشباب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده هم عماد الثورة ولن تفلح محاولات التدجين الخبيثة الممارسة ضدهم، ولن تفلح محاولات كي الوعي في تغيير حقيقة العداء للاحتلال حتى دحره وكنسه عن ترابنا المقدس.

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