"الشباب والثقافة": حق العودة ثابت وراسخ ولا يسقط بالتقادم

غزة- الرأي

أكد المجلس الاستشاري الشبابي الفصائلي للهيئة العامة للشباب والثقافة على أن حق العودة حق ثابت وراسخ، ولا يسقط بالتقادم، بل سيتحقق وستعود كل الأجيال التي تعمل من أجل حقها في العودة إلى الديار المحتلة.

وقال المجلس في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 74 للنكبة، إن الشباب اليوم يعبرون عن جزء من آمال الأمة ويعشقون الأمل ويثقون بالله على أن العودة حق وواجب ويعملون في سياق الواجب المقدس على استرداد الأرض.

وذكر المجلس أن كل محاولات الاحتلال طمس الهوية وثني الشباب الفلسطيني عن قضيته فشلت وستفشل، مؤكداً على أن رهان الاحتلال على الزمن والوقت وأن تقادم الأجيال سينسي الفلسطينيون تاريخهم وأرضهم ووطنهم فهو واهم.

وبين أن الشباب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده هم عماد الثورة، ولن تفلح محاولات التدجين الخبيثة الممارسة ضدهم، ولن تفلح محاولات كي الوعي في تغيير حقيقة العداء للاحتلال حتى دحره وكنسه عن ترابنا المقدس.

وأضاف المجلس في البيان:" بعد 74 عامًا لازالت فصول النكبة مستمرة في ظل المخططات الاجرامية التي يقوم بها الاحتلال من استباحة الدم الفلسطيني وسرقة الأراضي وهدم البيوت وتشريد أهلها الأمنين وتهجيرهم، والاعتداء على المقدسات".

وأكد "أن شعبنا الفلسطيني يحيي اليوم ذكرى النكبة في وهو أكثر صلابة وعزمًا ويقينًا وثباتًا، وما معركة سيف القدس التي نحن في ذكراها، والمقاومة الباسلة في كل أنحاء فلسطين والصمود الأسطوري للمرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى، والتشبث بالأرض والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية إلا خير شاهد على أننا باقون على هذه الأرض متجذرون فيها".

وشدد البيان على أن تقادم الزمن لم ولن ينسي الشعب الفلسطيني حقه في العودة، حتى لو مات الكبار وهم يحلمون بالعودة فإن الصغار لم ولن ينسون بل سيحررون ويدحرون هذا المحتل الغاصب بإذن الله.