اعتماد مجمع ناصر مركز تعليمى لبورد تخصص الأنف و الأذن و الحنجرة

غزة-الرأي

اعتمد المجلس الطبي الفلسطيني مجمع ناصر كمركز تعليمى في بورد تخصص الأنف والأذن والحنجرة، و الذى يعد من أحدث التخصصات التي تم إضافتها إلى التخصصات الأخرى التي تُدَّرس داخل المجمع .

بدوره، أوضح د.ناهض المصري إستشاري و رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في المجمع أنه تم مناقشة منح البورد الفلسطيني مع وفد المجلس الطبي في يوليو 2021 ، و إستيفاء كافة الشروط و التجهيزات اللازمة، الى أن تم إفتتاح برنامج البورد فى ابريل 2022 يمثله ثلاث إستشاريين هم د.صالح صقر و د.إبراهيم العقاد بالإضافة له كرئيس قسم و إستشاري.

و بين د.المصري أنه تم حاليا التحاق 6 أطباء ببرنامج البورد و يتم إعطائهم محاضرات أسبوعية داخل القسم و تدريبهم على صعيد الفحص الطبي إضافة إلى مشاركتهم في إجراء عمليات جراحية يتميز بها مجمع ناصر الطبي و منها عمليات مناظير الجيوب الأنفية و عمليات ترقيع طبلة الأذن و إستئصال النتوء الحلمي و التى تعد من العمليات ذات المهارة العالية .

و لفت الى أن قسم الأنف والأذن و الحنجرة يقدم خدماته للمحافظة الجنوبية بالكامل ، حيث يتم تحويل الحالات من المستشفيات الأخرى الى المجمع لإجراء بعض العمليات الكبرى و الطارئة لهذه الحالات .

وتوجه د.المصرى بالشكر لإدارة المجمع على جهودها في توفير كافة الإمكانات اللازمة للقسم و دورها في إعتماد البورد في تخصص الأنف والأذن والحنجرة من قبل المجلس الطبي الفلسطيني داخل المجمع