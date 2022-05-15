"الباز "يطالب المتعدين على الاراضي الحكومية باخلائها

غزة-الرأي

طالب رئيس سلطة الأراضي الدكتور المستشار عماد الباز المواطنين المتعدين على الأراضي الحكومية بإخلائها ، مؤكدا أن سلطة الأراضي ماضية في أداء واجبها لإزالة التعديات التي هي حق لجميع أبناء شعبنا ، ولن تسمح بتحولها إلى ملكيات خاصة بالطرق غير المشروعة.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تعديات جديدة في محافظة شمال غزة ، حيث شملت الجولة الميدانية منطقة بيت حانون حيث يقع تعدي من أحد المواطنين على أرض مخصصة لصالح مؤسسة مجتمعية وتم إخطار المواطن المتعدي لإزالة تعديه .



وفي قرية أم النصر وجهت طواقم سلطة الأراضي إخطارا لأحد المواطنين المتعدين على أرض حكومية وأمهلته لإخلاء تعديه في غضون يومين.



وتابع المستشار د. الباز جولته الميدانية في منطقة أبو سمرة والعديد من الأراضي في تلك المنطقة والبالغ مساحتها أكثر من 1000 دونم ، مطلعا على طبيعة التعديات في المنطقة الزراعية ، وقد تم توجيه إخطارات للمتعدين لضرورة إخلاء تعدياتهم عن الأراضي الحكومية المخصصة للأعمال الزراعية.



كما اطلع رئيس سلطة الأراضي على تعديات في منطقة الأمريكية ، وعلى المكان المقترح لتعويض أحد المواطنين في تلك المنطقة مع التأكيد على إزالة التعديات لاستكمال الإجراءات القانونية للتعويضات.

