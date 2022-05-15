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خلال زيارة ميدانية

"زقوت "يبحث عدة ملفات خدماتية في مستشفى العيون

15 آيار / مايو 2022 12:28

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غزة-الرأي

بحث د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات عدة ملفات خدمات أبرزها ملف العمليات  والتوثيق الطبي و غيرها ، و ذلك خلال زيارة ميدانية له لمستشفى العيون يرافقه مدراء ادارته و ذوى العلاقة .

وأكد د. زقوت على خصوصية وأهمية مستشفى العيون كونه يقدم خدمات طبية متخصصة في مجال العيون لكافة سكان قطاع غزة ، معتبرا أن واجب ادارته تتبع احتياجات مستشفى العيون بكافة مرافقها الإدارية والتمريضية والطبية والدفع باتجاه تجويد الخدمات الصحية وتحسين بيئة العمل .

كما و بحث عدة ملفات منها الملف الطبي الالكترونى و التوثيق الطبي و ضرورة تفعيل اللجان الفنية .

من جانبه، ثمن مدير مستشفى العيون د.ماجد حمادة هذه الزيارة التي تهدف الى المتابعة الميدانية والتواصل المستمر مع الإدارة العامة للمستشفيات ووجود قنوات مفتوحة معها لوضع المقترحات والحلول وترتيب أولويات العمل وتحقيق الطموح في الوصول إلى خدمات صحية متقدمة وذات جودة عالية، مستعرضا الانجازات التي حققتها المستشفى .

وفي ذات السياق، استعرض المدير الطبي للمستشفى د. حسام داوود الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفى العيون باعتبار أن المستشفى يقدم خدمات تخصصية في العيادات الخارجية والعمليات الجراحية معربا ، عن أمله في تجاوز الكثير من العقبات وتلمس احتياجات المستشفى الملحة لتطوير بعض خدماتها الفنية المتمثلة في توفير الأجهزة الطبية وتوفر كادر إداري لتنظيم سير العمل داخل الأقسام وتوفير الامكانيات لتحسين بيئة العمل بما يلائم العدد الكبير للمراجعين خاصة على قسم الحوادث والطوارئ الذي يصل عدد متردديه خلال 24 ساعة بمتوسط 450 حالة .

وقام د.زقوت و الوفد المرافق له بجولة ميدانية للأقسام المختلفة داخل المستشفى واستمع لملاحظات واحتياجات الطواقم الصحية كما اطلع على أراء المرضى والمرافقين حول تقديم الخدمة .

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