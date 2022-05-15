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سرحان يلتقي مسؤولًا أمميًا لمناقشة عدة قضايا

15 آيار / مايو 2022 12:57

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غزة-الرأي

التقى م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان استشاري المناصرة في الإتحاد الأوروبي للمجلس النرويجي للآجئين، السيدة كاتلين ميس والوفد المرافق لها ، وذلك لمناقشة قضايا عدة .


بدوره، أطلع سرحان السيدة كاتلين على مستجدات الإعمار والتدخلات العاجلة والتنموية المطلوبة للتخفيف من الأوضاع الإقتصادية الصعبة وتأثيراتها على كافة القطاعات بقطاع غزة، الى جانب  إجراءات الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.


ودعا سرحان المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي لدور أكبر وتحرك أكثر فعالية للتخفيف من معاناة المواطنين وتسريع عجلة الإعمار والتنمية بقطاع غزة، وصولا لبث الأمل لدى السكان الذين عانوا ولا زالوا من التبعات الكارثية للحصار.
 

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