اجتماع وحدتي التطوير المؤسسي والشكاوي بالعدل لتطوير بوابة الشكاوي

غزة-الرأي

عقدت وحدتي تطوير الاداء المؤسسي والشكاوى وحقوق المواطن، بوزارة العدل لقاء لبحث في آليات تطوير بوابة الشكاوى الإلكترونية.

ومثّل اللقاء م. محمد مشتهى مدير الحاسوب والمعلومات بوحدة تطوير الاداء المؤسسي وأ. علي علي مدير الجودة التقوا بمدير وحدة الشكاوي وحقوق المواطن بالوزارة أ. أشرف المغاري.

بدوره، اكد مشتهى أن اللقاء بحث إنشاء برنامج محوسب للشكاوى وإجراءات تقديم الشكوى إلكترونياً ووضع آليه مناسبة وسلسة للجمهور بما يضمن السرية التامة للشكوى ومقدمها وتحقيق الاستجابة الفورية لها.

جدير بالذكر، أن وزارة العدل بدأت تتبني سياسة التحول الرقمي منذ أعوام في استجابة للتوجه الحكومي بالتحول الرقمي بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

