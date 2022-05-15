رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يزور مكتب الجزيرة بغزة

غزة-الرأي

قدم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم واجب العزاء بحق شهيدة الاعلام وفارسة الكلمة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت على يد رصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام القوات لمخيم جنين صباح يوم الاربعاء الماضي .



حيث كان في استقبال د.يوسف ابراهيم، وفد من مكتب الجزيرة في غزة متمثلا بمدير المكتب وائل الدحدوح وعدد من الزملاء الاعلاميين.



بدوره، أشار د.يوسف ابراهيم عن صدى وقع حدث استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة، وكيف شكّل فارقا لدى جموع الشعب الفلسطيني وتمكن الحدث من توحيد جميع الاحزاب والفصائل والاديان على وحشية وهمجية الاحتلال الاسرائيلي، لافتا ان حادثة استشهادها لاقت تضامنا كبير و واسع على المستويين الدولي والعربي والغربي.



وفي ذات السياق، تحدث مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح عن مناقب الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وكيف أثر استشهادها على نفوس جميع الزملاء في كل مكان، وليس على صعيد زملائها في شبكة الجزيرة الاعلامية فحسب.



وفي ختام لقاء واجب العزاء، ختم د.يوسف ابراهيم حديثه بأن حدث استشهاد شيرين أبو عاقلة لن يكون حدثا عاديا ولن يمر مرور الكرام، سائلا المولى عز وجل الثبات لكل الزملاء والزميلات في الحقل الاعلامي بإكمال مسيرة الاعلام على كافة المستويات.

