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جودة البيئة تؤكد سعيها لايجاد حلول بديله لازمتي المياه والبيئة

15 آيار / مايو 2022 01:42

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غزة-الرأي

بين رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم  واقع أزمتي المياه والبيئة في قطاع غزة، ومدى امكانية سلطة المياه وجودة البيئة من التخفيف من حدتها من خلال ايجاد بعض الحلول البديلة المتوفرة.

جاء ذلك خلال زيارته لوكيل وزارة العمل م.ايهاب الغصين لتهنئته بالسلامة بعد رحله علاجيه .

بدوره،تناول وكيل وزارة العمل م.ايهاب الغصبن أبرز الصعوبات التي تواجه وزارته خلال العمل الحكومي من حيث توفير فرص تشغيل مؤقت للخريجين أو غيرها من الأزمات.
من ناحيته ،تحدث مدير عام وحدة التخطيط والتوعية م.مازن البنا عن مصادر المياه الموجودة في قطاع غزة ومدى مساهمتها في التخفيف من حدة أزمة المياه في قطاع غزة.
وفي ختام اللقاء، شكر م.ايهاب الغصين وفد سلطة المياه وجودة البيئة على الزيارة واللفتة الكريمة، داعين بأن تكون لقاءات مقبلة بالأيأم القادمة.

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