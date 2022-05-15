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التنمية الاجتماعية تختتم مشروع توزيع مساعدات على الأسر الفقيرة

15 آيار / مايو 2022 01:51

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غزة-الرأي

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة عملية توزيع الطرود الغذائية التي كانت قد أطلقتها نهاية شهر رمضان المبارك ضمن مشروع "إفطار صائم" للعام 1443 هــ على العائلات الأكثر فقراً وبدعم من وزارة الأوقاف القطرية وصندوق الزكاة.


بدوره، أشار د. أكرم نصار "مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة" إلى أن الهلال الأحمر القطري وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة انتهت من توزيع 5,894 طرد غذائي استفاد منها حوالي 35 ألف مستفيد من العائلات الأكثر فقراً, والتي تشمل عدد من الفئات الهشة من المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة.


من جهته اكد أ. أحمد الأعرج رئيس قسم الرقابة على الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية, أن هذا التوزيع جاء بعد تنفيذ عدة زيارات ميدانية ضمن عملية الرقابة الآنية واللاحقة للوقوف على عملية التقييم والترسية، وكان من بينها المشاركة في كل خطوات توزيع الطرود الغذائية الخاصة بمشروع افطار صائم 2022 والممول من مكتب الهلال الاحمر القطري في غزة.
 

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