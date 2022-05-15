وزارة الأسرى تنعى استشهاد الأسير داود محمد الزبيدي

غزة-الرأي

نعت وزارة الأسرى والمحررين استشهاد الأسير الجريح داود محمد الزبيدي (40) عاماً الذي ارتقى شهيداً متأثراً بجروح أصيب بها الجمعة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

وتقدمت الوزارة وعلى رأسها ا. بهاء المدهون وكيل الوزارة وكافة العاملين فيها وباسم الحركة الأسيرة والأسرى المحررين بخالص العزاء والمواساة إلى عموم آل الزبيدي وخاصة الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال عملية نفق الحرية في سجن "جلبوع" باستشهاد شقيقه داود.

وحلمت الوزارة حكومة الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية عن استشهاد الأسير داود، الذي صدر أمر اعتقال بحقه يوم أمس السبت ولم يراعى الاحتلال خطورة حالته الصحية حيث تعرض لاصابة بالغة بالرصاص الحي ما أدى الى تهتك احشائه وأجهزة جسده.

وأكدت الوزارة أن الأسير داود هو أحد شهداء الحركة الأسيرة والتي الى 228 شهيداً، خاصة أنه صدر بحقه أمر اعتقال يوم أمس هو على سرير مستشفى وفي حالة غيبوبة.

يذكر أن الأسير داود أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال نحو 12 عاماً، وهو نجل الشهيدة سميرة الزبيدي وشقيق الشهيد طه الذين ارتقوا خلال معركة مخيم جنين عام 2002، وهو أيضاً شقيق الأسير زكريا الزبيدي.

