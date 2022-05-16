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الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة

16 آيار / مايو 2022 08:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 14 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من محافظة رام الله والبيرة كلا من: طارق الشافعي، ويحيى الشافعي، ومؤمن الشافعي، وإياس الشافعي، بينما من جنين: اعتقل محمد سمودي، وباسل رائد صلاح من اليامون، الفتى زيد علي محاجنة- الطيبة.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشابين محمد بلال فريج، وعبد الله زهير من قلقيلية، وعلاء عامر كليبي، وحسين نبيل الشيخ علي من مخيم طولكرم، والأسير المحرر نضال عبيات من بيت لحم، بينما اعتقلت من الخليل الأسير المحرر إسلام إياد البو، وحمزة إياد البو.
 

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