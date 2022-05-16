مدرب مصر يُجيب .. هل سيغيب صلاح عن نهائي الأبطال؟

وضع المدير الفني للمنتخب المصري إيهاب جلال، حدا للشائعات والأقاويل المتداولة حول طبيعة الإصابة التي تعرض لها القائد محمد صلاح، وفرصه في اللحاق بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، التي ستجمع فريقه ليفربول بعملاق القارة ريال مدريد نهاية مايو / أيار الجاري، بجانب حضوره في معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهة غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وخلع صلاح القلوب عصر السبت الماضي، بعد سقوطه على أرضية ملعب “ويمبلي” في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي أمام تشيلسي، ليترك مكانه لزميله البرتغالي ديوغو غوتا عند الدقيقة 31، وسط عاصفة من التقارير والأنباء المُحدّثة عن طبيعة إصابته وفترة غيابه المتوقعة، وقبل هذا وذاك، حظوظه في التعافي قبل رحلة باريس لمواجهة اللوس بلانكوس.

وسُئل مدرب منتخب مصر الجديد، هل يدرس أو يفكر في إجراء تغييرات على القائمة التي ستستهل مشوار تصفيات الكان، بعد انتكاسة صلاح ولاعبين آخرين محليين، فكانت إجابته في مداخلة عبر فضائية “صدى البلد” المصرية “لا .. لن تكون هناك تغييرات كبيرة في قائمة المنتخب، على الأقل في أول مباراتين”.

وأضاف “لن نهدم كل شيء، فقط سنعالج السلبيات ونستفيد بالإيجابيات، وستتضح الأمور أكثر بعد أول معسكر، ربما نغير من أسلوب اللعب، لكن القائمة ستبقى ثابتة ولن نستبدل إلا لاعب أو اثنين للظروف الطارئة، محمد صلاح؟ لقد تواصلنا معه، وعلمنا أنه لا يعاني من إصابة، كل ما في الأمر أنه فضل الخروج أمام تشيلسي لتفادي التعرض للإصابة، وسيكون مع فريقه في المباراة النهائية”.

ورغم خروج صلاح المبكر وتبعه قائد الدفاع فيرجيل فان دايك للاشتباه في إصابة طفيفة، إلا أن ليفربول حقق هدفه المنشود، بتكرار الفوز على تشيلسي، بنفس كيفية التتويج بكأس الرابطة، من علامات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للنهائي على نتيجة البياض، ليتبقى للريدز 3 مباريات من أجل حلم الرباعية، ستبدأ مساء اليوم أمام ساوثامبتون لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع مانشستر سيتي في الصراع على لقب البريميرليغ، ثم لقاء ختام الموسم المحلي ضد ولفرهامبتون، وفي الأخير سيلاقي الميرينغي في نهائي “سان دوني” يوم 28 من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر، أن أسطورة الكرة المصرية، ما زال يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز، برصيد 22 هدفا، مبتعدا بهدف وحيد عن هداف توتنهام هيونغ مين سون، المتبقي له مباراة واحدة أمام الهابط لدوري القسم الأول نوريتش سيتي في الأحد الختامي.