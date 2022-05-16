الصحة تشيد بتطبيق النظام المحوسب لخدمات الصحة النفسية

غزة- الرأي

أكد الوكيل المساعد لوزارة الصحة المهندس أسامة قاسم على حرص الوزارة وعملها الدؤوب لتطوير النظام المحوسب في مرافق وزارة الصحة، جاء ذلك خلال زيارته الى الإدارة العامة للصحة النفسية يرافقه وفدا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وكان في استقباله مدير عام الصحة النفسية الدكتور جميل سليمان وعدد من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام.



وأثنى المهندس قاسم على حرص الإدارة العامة للصحة النفسية على تطوير النظام المحوسب، مشيرا انها من أوائل الإدارات التي حرصت على تطوير النظام المحوسب واصلا شكره للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على جهودهم في هذا الإطار.



وناقش الطرفان سبل تذليل العقبات للوصول لحالة الحوسبة الكاملة لجميع الخدمات وتقاطعات نظام الصحة النفسية مع الخدمات الاخرى في الرعاية الاولية والمستشفيات.



من جهته، رحب مدير عام الصحة النفسية الدكتور سليمان بالوفد الزائر مؤكدا ان هذا اللقاء يأتي في ظل توجهات الصحة النفسية لتطوير نظم العمل وتوحيد المعايير والسياسات في جميع الفئات والتخصصات بما يضمن تطبيق خدمات نفسية ذات مستوى عالي.