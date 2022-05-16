الصحة تطبق نظام الإحالة للصحة النفسية في مراكزها الصحية

غزة- الرأي

قال الدكتور عمر البحيصي مدير لجنة إدارة الحالة بالإدارة العامة للصحة النفسية الى الانتهاء من وضع بروتوكول عمل يضمن توحيد الإجراءات الفنية في جميع المراكز التابعة للإدارة العامة للصحة النفسية، مشيرا انه يجري العمل في هذه المرحلة على التأكد من تطبيق النظام.



وأكد د. البحيصي أن نظام إدارة الحالة يركز على التخصصية في تقديم الخدمات، لافتا الى مواصلة فريق اللجنة جولاتهم على مراكز الصحة النفسية.



من جانبه، تقدم مدير عام الصحة النفسية الدكتور جميل سليمان بشكره للّجنة مثنيا على العيادات الملتزمة بتنفيذه مؤكدا على أن النظام يضمن احترام جميع ادوار مختلف التخصصات الفنية العاملة في فرق العمل بالمراكز.