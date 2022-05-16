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استحداث إدارة "الشرطة المجتمعية"

مدير عام الشرطة يصدر قرارات تكليف لعدد من مدراء الإدارات

16 آيار / مايو 2022 10:57

غزة - الرأي

أصدر مدير عام الشرطة في غزة اللواء محمود صلاح، صباح الإثنين، عدداً من قرارات التكليف الجديدة لمدراء عدة إدارات بالشرطة.

وقال اللواء صلاح، في تصريح صحفي، إن قرارات التكليف الجديدة تأتي في إطار سعي قيادة الشرطة المستمر لتطوير أداء العمل الشرطي، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأضاف أن الشرطة "تشهد نهضة وتطويراً في العمل الإداري والميداني على حد سواء".

وفي السياق، أعلن مدير عام الشرطة عن "استحداث إدارة جديدة وهي إدارة الشرطة المجتمعية، والتي تختص بالتواصل مع المواطنين، ومشاركتهم في معالجة جميع القضايا الخاصة بهم"، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن استحداث الإدارة الجديد، يأتي استناداً لتوجّهات حكومية من أجل تعزيز وتوثيق العلاقة بين الشرطة والمواطنين.

وشملت التكليفات التي أجرتها قيادة الشرطة، ما يلي:

- عميد رياض القاضي مديراً لشرطة محافظة رفح.

- عميد علي قنديل مديراً للشرطة القضائية.

- عميد رأفت سلامة مديراً لشرطة الحراسات وأمن المؤسسات.

- عميد وئام مطر مديراً للشرطة المجتمعية.

- عميد بسام القوقا نائباً لمدير إدارة الشرطة القضائية.

- عميد أمجد سرحان نائباً لمدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات.

- عميد رائد العامودي نائباً لمدير إدارة الشرطة المجتمعية.

- عقيد محمد الشرافي نائباً لمدير الإدارة العامة للمباحث العامة.

- عقيد علاء أبو شمالة نائباً لمدير شرطة محافظة رفح.

- عقيد أيمن جندية نائباً لمدير إدارة الحراسات وأمن المؤسسات.

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