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سلطة الأراضي تناقش مع وحدة الحاسوب سير الخطة التشغيلية

16 آيار / مايو 2022 11:26

سلطة الأراضي تناقش سير الخطة التشغيلية مع وحدة الحاسوب
سلطة الأراضي تناقش سير الخطة التشغيلية مع وحدة الحاسوب

غزة- الرأي

اجتمع رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز مع وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مدى التقدم في إنجاز نشاطات الخطة التشغيلية للعام 2022م.


وأفاد م. معتصم السقا مدير وحدة الحاسوب، أن الاجتماع ناقش الاحتياجات المطلوبة لإنجاز العمل على أكمل وجه والتحديات التي تواجه سير العمل وسبل تجاوزها.


واستعرضت وحدة الحاسوب أهم الإنجازات التي تم إحرازها خلال الربع الأول من العام الجاري.


من جانبه، حث المستشار د. الباز مهندسي الوحدة على بذل المزيد من الجهد للوصول للحوسبة الكاملة لسلطة الأراضي و متابعة التطور في مجال التكنولوجيا لما لها من أهمية كبيرة في تطوير أداء العمل.

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