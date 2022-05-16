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من خلال اعلانات ورقية

سلطة الأراضي تخطر سكان العشوائيات بمنع البناء

16 آيار / مايو 2022 11:32

سلطة الأراضي تخطر سكان العشوائيات بمنع البناء
سلطة الأراضي تخطر سكان العشوائيات بمنع البناء

غزة- الرأي

علقت طواقم سلطة الأراضي إعلانات ورقية في العشوائيات الموجودة في مناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن الجهود المبذولة لإعلام المواطنين بمنع البناء أو التطوير في الأبنية القائمة.


وأفادت دائرة التفيش والمتابعة أن سلطة الأراضي حذرت في إعلانات لها المواطنين من التبعات المترتبة على البناء أو تطوير الأبنية في العشوائيات دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الحكومة بسلطة الأراضي.


وتنتشر في قطاع غزة 28 عشوائية سكنية متعدية على الأراضي الحكومية أقيمت على مدى سنوات سابقة خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 وهو ما يستدعي تعاون المواطنين المتعدين مع الجهات المختصة لحل الإشكاليات بسهولة، بما يحفظ المال العام و يضمن حق المواطن في السكن والعيش الكريم .


وتكمن خطورة بناء العشوائيات في افتقارها إلى التخطيط الحضري ، وإلى تنظيم المباني بما يضمن توفير الخدمات للسكان وسهولة الحركة داخل المناطق السكنية ، والقدرة على إمدادها بالمياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء علاوة على الاعتداء على حق الشعب فيها كأرض ملكية عامة ابتداءً.


وتتوزع العشوائيات في كافة محافظات قطاع غزة حيث في الشمال بيت حانون العزبة وفي بيت لاهيا أبو عبيدة والمدرسة الأمريكية وعزبة دواس وحي الإسراء وفي جباليا بئر النعجة ومفترق التوام والمرابطين وشرقي برج الأندلس وفي غزة عزبة الحمامية2 والمحطة بالتفاح وبجوار سلطة الطاقة وشمال المسلخ بحي الزيتون وفي دير البلح شرق المحطة والبركة والملالحة بمنطقة المطاحن وفي خان يونس غرب الحي النمساوي وغرب حي الأمل وعزب أبو شباب والجورانية وأبو مغصيب وبطن السمين والملالحة غربي خان يونس وفي رفح عريبة غرب الحشاشين وشمال شرق حي الفرقان.


وتعد الإزالة من الطرق التي سيتم إتباعها لمعالجة التعديات القديمة والعشوائيات مع التعويض في منطقة أخرى أو في نفس المنطقة ، وفي بعض الحالات تكون المعالجة بالتطوير وإقامة إنشاءات سكنية مثل المدن التي أقيمت في قطاع غزة بدعم قطري وإماراتي وسعودي ومصري.
 

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