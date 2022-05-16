وزارة العدل تشارك في مسيرةٍ بالذكرى الـ 74 للنكبة

غزة- الرأي

شاركت وزارة العدل في المسيرة الجماهيرية التي انطلقت بمدينة غزة ، في الذكرى الـ 74 للنكبة الفلسطينية، تأكيداً لحق الفلسطينيين بالعودة لأراضيهم وأملاكهم التي شردوا منها.



ورفع موظفو الوزارة العلم الفلسطيني ولافتات باللغتين العربية والإنجليزية تؤكد على أن حق العودة هو حق أصيل ومقدس وغير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم.

مضيفة أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه وأولها حق عودة اللاجئين لمدنهم وقراهم.



وتساءلت وزارة العدل في إحدى لافتاتها عن العدالة الدولية التي تصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني، وجاء فيها: "اين ضمير العالم من تهجير شعب وسرقة أرضه منذ 74 سنة؟!



كما وجهت الوزارة رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن تشريد وقتل الشعب الفلسطيني ونهب أرضه منذ 74 سنة لن يغفر له صمته.



وانطلقت المسيرة الجماهيرية من وسط مدينة غزة باتجاه مقر الأمم المتحدة وشاركت فيها مختلف مكونات العمل الوطني الفلسطيني وجميع فصائل المقاومة الفلسطينية.

