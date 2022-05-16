التعليم تشارك في مسيرة لإحياء الذكرى الـ٧٤ للنكبة

غزة- الرأي

شاركت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، في المسيرة الجماهيرية الحاشدة والمركزية التي انطلقت من ساحة الكتيبة إلى مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ٧٤ للنكبة.



وقال وكيل وزارة التعليم الدكتور زياد ثابت، في تصريحات صحفية خلال مشاركته بالمسيرة :" تُشارك وزارة التعليم وموظفيها في هذه التظاهرة والفعالية لتوصل رسالة ضمن المجموع الفلسطيني أن العودة حق وأن شعبنا الفلسطيني مُتمسك بالثوابت الوطنية ومنها تحرير فلسطين والقدس والأسرى وحق عودة اللاجئين".



يذكر أنه شارك في المسيرة رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس وشخصيات حكومية ورسمية وشعبية وقادة من الفصائل الفلسطينية.



وأمام مقر الأمم المتحدة تم تنظيم مهرجان خطابي و توجيه رسائل للأمم المتحدة والعالم تؤكد على حق العودة.



