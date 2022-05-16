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الصحة والجامعة الإسلامية توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعة

16 آيار / مايو 2022 12:16

الصحة والجامعة الإسلامية توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعة
الصحة والجامعة الإسلامية توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعة

غزة- الرأي

وقع مدير عام تنمية القوى البشرية د.عبد السلام صباح ممثلا عن وزارة الصحة، وعميد كلية الطب بالجامعة الإسلامية د.فضل نعيم ممثلا عن الجامعة الإسلامية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتدريب طلبة الجامعة الإسلامية في مرافق وزارة الصحة.

 وجرت مراسم التوقيع في مقر الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، بحضور مدراء الدوائر في تنمية القوى البشرية.

وسيتم بموجب المذكرة السماح بالتدريب الميداني لطلبة الجامعة الإسلامية في مستشفيات ومرافق وزارة الصحة مع ضرورة التزام الطرفين استقطاب كفاءات المهنية وأكاديمية للمشاركة في العملية التعليمية والتدريبية لكلا الطرفين، فضلا عن تشجيع البحوث العلمية، إضافة إلى دعم عقد ورشات العمل المشتركة لتطوير التعليم والتدريب الصحي.


وأعرب مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صبّاح عن فخره واعتزازه بهذه الشراكة معتبراً هذه الخطوة فرصة لتوحيد الجهود وفتح سبل التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وبناء قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم العملية وتفعيل دورهم في المجال الصحي. 


بدوره، أكد عميد كلية الطب بالجامعة الاسلامية د.فضل نعيم على أهمية المذكرة التي وقعت مع وزارة الصحة ودورها في تأهيل طلبة الجامعة عند دخولهم إلى سوق العمل، موضحا أن الجامعة تسعى دائما إلى تأهيل الطلبة من خلال البرامج الأكاديمية.

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