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التعليم غرب غزة تحيي الذكرى الـــ 74 للنكبة

16 آيار / مايو 2022 12:19

التعليم غرب غزة تحيي الذكرى الـــ 74 للنكبة
التعليم غرب غزة تحيي الذكرى الـــ 74 للنكبة

غزة- الرأي

أحيت مديرية التربية والتعليم غرب غزة صباح الأحد  الذكرى الــ74 للنكبة من خلال وقفة غاضبة وذلك في مقر المديرية بمدينة غزة .


وشارك في الوقفة مدير التربية والتعليم الأستاذ حمدي الدلو ، ومدير الدائرة الفنية الدكتور جمال الفليت، ولفيف من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ، وموظفي مديرية غرب غزة .


وقال حمدي الدلو، إن مديرية التربية والتعليم غرب غزة تؤدي رسالتها متكاملة مع كافة المؤسسات الوطنية عبر تربية الأجيال وتنشئتهم تنشئة تجسد فيهم قيم الانتماء والتشبث بالحقوق الوطنية وعلى رأسها حق شعبنا في العودة وتقرير المصير .


وأكد  الدلو أن شعبنا الفلسطيني وفي الذكرى الـــ 74 للنكبة أكثر إصراراً على اجتثاث هذا العدو من أرضه ، وأن العودة إلى الديار حق لا يسقط بالتقادم .


وتقدم  الدلو بالتحية إلى أرواح شهداء الثورة الفلسطينية ، وإلى أسرى الحرية القابعين في باستيلات العدو الصهيوني ، وحيا مقاومة شعبنا في القدس ، ومخيم جنين ، والداخل المحتل .


ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تؤكد على أحقية شعبنا بالعودة إلى أراضيه المحتلة ، وصوراً  لأيقونة الصحافة الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

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