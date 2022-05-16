تعليم خان يونس يفتتح معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا

خان يونس- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بخان يونس معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحت عنوان "متميزون"، وحضر الفعاليات عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، ومحمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ووفد من الإدارة العامة للتقنيات بالوزارة .

وضم الوفد خالد ماضي، ود. محمد أسامة عامر، وريما موسى، ونخبة من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين ومديرات المدارس، وم. باسل أصرف مدير مركز المصادر، وآمال خضير مديرة مركز بناة الغد، ووفد من ممثلي المؤسسات المجتمعية، ونخبة من المعلمين والمعلمات والطلبة المشاركين، وذلك في مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات.



وفي كلمته رحب الفرا بالحضور، وثمن جهود قسم التقنيات التربوية بالمديرية وخص بالذكر شادي أبو عزيز رئيس القسم، ومحمد إنشاصي مشرف المختبرات العلمية، كما وشكر قسم الإشراف التربوي وخص بالذكر أحمد الفرا مشرف التكنولوجيا، وإدارة مدرسة بيت المقدس لاستضافتها المعرض.



وهنأ الفرا ذوي المشاريع الفائزة على مستوى الوزارة، مؤكداً أن هذا التميز جاء ثمرة لجهود الجميع وإبداع الطلبة والمعلمين المتابعين لهذه المشاريع.



وأشار الفرا إلى أن اليوم يصادف ذكرى النكبة الـ 74 وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، منوهاً إلى أن الفلسطينيين رغم كل التحديات والمآسي التي مرت إلا أنهم ما زالوا يبدعون ويسطرون نماذج يحتذى بها في العالم كله، مؤكداً أن هذه الإبداعات هي طريقنا إلى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية.



وفي كلمته نيابة عن الإدارة العامة للتقنيات بالوزارة بارك ماضي جهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس وتميزها في المعرض العلمي التقني المركزي الذي نظمته الوزارة وحصولهم على جائزة المعرض الكبرى، والعديد من المراكز الأولى، ومن ثم تحدث ماضي عن إنجازات إدارة التقنيات خلال الفترة الماضية حيث التميز في مجال التعليم الالكتروني، وتطوير المختبرات العلمية، وتطوير المكتبات وحوسبتها، والبحث الدائم عن الطلبة المبدعين وتحفيزهم للمشاركة في المسابقات والأنشطة المتنوعة فكانت مسابقات الذكاء الاصطناعي وأولمبياد البرمجة.



وتجول الحضور داخل المعرض واستمعوا من الطلبة حول مشاريعهم وأهدافها وآلية العمل، وكيفية تطويعها لخدمة المواطن والتخفيف من معاناته.



وضم المعرض 23 مشروعاً طلابياً بالمجالات العلمية والتكنولوجية والهندسة منها: مشروع الروبوت الزراعي الذكي، ومشروع Study Way، ومشروع السكرتير الروبوت، ومشروع منبهي لغسل الأيدي، ومشروع الطابعة ثلاثية الأبعاد، ومشروع كاشف تسرب الغاز المنزلي، ومشروع money reader، ومشروع البيت الذكي، ومشروع جهاز تعقيم الأدوات، ومشروع جهاز الإنذار لحماية الممتلكات، إضافة إلى العديد من التجارب العلمية المنهجية واللامنهجية والتي تم تنفيذها باستخدام أدوات مخبرية أو من خامات البيئة أو من خلال برامج المختبرات الافتراضية وبرامج المحاكاة إضافة إلى بعض تطبيقات الواقع المعزز.