ديوان الفتوى يناقش مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية

عقد ديوان الفتوى والتشريع بغزة اجتماعه الثاني بشأن إعداد وصياغة مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية رقم (6) لسنة 2013م بحضور أعضاء اللجنة الخاصة بصياغة مشروع القانون.



وأوضح الديوان أن الهدف الأساسي من مشروع تعديل القانون يكمن في ضبط بعض صور التعاملات التجارية الإلكترونية التي قد تكون مدخلا للنصب والاحتيال وتدعيمها بعقوبات رادعة بالإضافة إلى بعض التعديلات الأخرى التي تتماشى مع التطور الإلكتروني.



وتشكلت اللجنة من رئيسها أ. مخلد جبر جندية مدير دائرة الفتوى والاستشارات والدراسات في ديوان الفتوى والتشريع، بالإضافة إلى أعضائها د. كمال المصري مدير عام الإدارة العامة في الحكومة الذكية و أ. محمد بربخ مدير وحدة الشؤون القانونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أ. إبراهيم حماد مساعد قانوني في ديوان الفتوى والتشريع، و أ. فادي العريني باحث قانوني في وزارة الاقتصاد الوطني.



