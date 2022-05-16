الاقتصاد تنفذ 129 جولة تفتيشية لمتابعة الأسعار

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني، 129 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق لمتابعة الأسعار في محافظات قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن طواقمها سجلت 10 محاضر ضبط لتجار لرفعهم الأسعار واحتكارهم للسلع، كما سجلت 21 محضر إتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.



فيما تابعت دائرة القياس فحص ومعايرة لآلات ومضخات الوقود في محافظات في المحافظة الوسطى وخانيونس ورفح وأغلقت 4 آلات وقود متهالكة وغير مطابقة للمواصفات.



بدورها نظمت دائرة الرقابة الصناعية، جولات ميدانية في محافظتي خانيونس ورفح على منشآت صناعية غذائية مختلفة بهدف تجديد تراخيص المنشآت الصناعية.



أما المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية ، فقد ناقشت التعاون المشترك مع بلدية بيت حانون فيما يخص قطاع الطرق والبنية التحتية وتوفير مادة الكركار لصالح شوارع مدينة بيت حانون.