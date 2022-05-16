وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية التعليم غرب غزة تحيي الذكرى الـــ 74 للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والجامعة الإسلامية توقعان مذكرة تفاهم لتدريب طلبة الجامعة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تشارك في مسيرة لإحياء الذكرى الـ٧٤ للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تشرع بتدعيم الشاطئ في القرية السويدية برفح وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل عزل بكري والعارضة في زنازين "رامون" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تشارك في مسيرةٍ بالذكرى الـ 74 للنكبة وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تعقد ورشة عمل حول حصر الأضرار الأولي أثناء الكوارث وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة وسلطة المياه يناقشان تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تخطر سكان العشوائيات بمنع البناء
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد تنفذ 129 جولة تفتيشية لمتابعة الأسعار

16 آيار / مايو 2022 12:54

الاقتصاد تنفذ 129 جولة تفتيشية لمتابعة الأسعار
الاقتصاد تنفذ 129 جولة تفتيشية لمتابعة الأسعار

غزة- الرأي

 نظمت وزارة الاقتصاد الوطني،  129 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق لمتابعة الأسعار في محافظات قطاع غزة.

 وقالت الوزارة  إن طواقمها سجلت 10 محاضر ضبط لتجار لرفعهم الأسعار واحتكارهم للسلع، كما سجلت  21 محضر إتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.


 فيما تابعت دائرة القياس فحص ومعايرة لآلات ومضخات الوقود في محافظات في المحافظة الوسطى وخانيونس ورفح وأغلقت  4 آلات وقود متهالكة وغير مطابقة للمواصفات.


بدورها نظمت دائرة الرقابة الصناعية، جولات ميدانية في محافظتي خانيونس ورفح على منشآت صناعية غذائية مختلفة بهدف تجديد تراخيص المنشآت الصناعية.


أما  المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية ، فقد ناقشت  التعاون المشترك مع بلدية بيت حانون فيما يخص قطاع الطرق والبنية التحتية وتوفير مادة الكركار لصالح شوارع مدينة بيت حانون.

280649755_364736649020885_7909795812407881020_n (1) 280782252_364736699020880_2871475797060727693_n الاقتصاد تنفذ 129 جولة تفتيشية لمتابعة الأسعار 280566944_364736695687547_3372195972676661609_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟