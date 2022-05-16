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بالتعاون مع وزارة الصحة

الإعلام الحكومي يوقّع مذكرة تفاهم لتوفير التأمين الصحي للإعلاميين

16 آيار / مايو 2022 01:17

غزة - الرأي

وقّع المكتب الإعلام الحكومي ووزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم بشأن توفير خدمة التأمين الصحي للإعلاميين والصحفيين.

وقال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، إن توقيع المذكرة تهدف لتسهيل حصول الصحفيين والإعلاميين على التأمين الصحي، وضمن رعاية المكتب الإعلامي الحكومي لتوفير كل سبل الدعم لهذه الشريحة.

وأضاف أبو الريش خلال حديثه لـ "الرأي" أن توفير التأمين الصحي لشريحة الإعلاميين والصحفيين يأتي ضمن الدور التكاملي بين مكونات العمل الحكومي.

بدوره، ذكر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن مئات الإعلاميين سيستفيدون من خدمة التأمين الصحي الذين يواجهون إشكاليات بالتعامل مع مؤسساتهم في توفير هذه الخدمة، مشيرًا إلى حوالي 400 صحفي سجلوا بشكل أولي للاستفادة من الخدمة.

وأوضح معروف لـ "الرأي" أن هذه المذكرة هي تتويج لجهد مشترك بين المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الصحة ممثلةً بالإدارة العامة للتأمينات الصحية.

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