وزارة الأسرى تستقبل وفداً طلابياً من الجامعة الاسلامية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، وفداً طلابياً من الكتلة الاسلامية في الجامعة الاسلامية بغزة ممثل عنهم معتز هنية رئيس الكتلة بالجامعة ، ولفيف من طلاب الجامعة .



وبدوره رحب أ. نبيل حجاج " مدير عام الأنشطة واعلام الاسرى" بالوفد الزائر، مؤكدا على أهمية تعريف الجيل بثقافة الأسر، موضحا أنهم صوت الأسرى للتعريف بمعاناتهم للعالم الخارجي، كون الاحتلال يحاول اسكات صوت الأسرى للحديث عن الانتهاكات التي تمارس بحقهم.



وشملت الزيارة جولة في معرض تراث الحركة الأسيرة، الذي يتحدث عن واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى.



وفي نهاية الزيارة كرم الوفد الزائر أ. بهاء الدين المدهون "وكيل وزارة الأسرى" على جهوده في خدمة قضية الأسرى ، وقد قدم رئيس الكتلة بالجامعة درع الشكر والتقدير لوكيل الوزارة تعبيراً عن تضامنهم مع الأسرى وتحشيد الجهود لخدمة قضيتهم .

