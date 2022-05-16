وكالة الرأي الفلسطينية السلامة المرورية بالمواصلات تختتم فعاليات يوم المرور العالمي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يتابع التظلمات على نتائج الوظائف الاشرافية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي: لجنة تسجيل الشقق تبحث طلبات تطويب جديدة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تناقش تطوير المهارات البحثية الخاصة بالمرأة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تؤمن اختبارات "مُنقذ بحري" وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" و "مدير عام الخارجية "يبحثان عدة مشاريع لخدمة الشباب والرياضة وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة والزراعة تفتتحان بئر مياه زراعي بدير البلح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل وفداً طلابياً من الجامعة الاسلامية وكالة الرأي الفلسطينية مباحث المرور تضبط دراجتين ناريتين مسروقتين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
أخبار » الأخبار الحكومية

جودة البيئة والزراعة تفتتحان بئر مياه زراعي بدير البلح

16 آيار / مايو 2022 01:52

افتتاح البئر
افتتاح البئر

غزة - الرأي:

افتتحت سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، بئر مياه زراعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال رئيس سلطة جودة البيئة يوسف إبراهيم، إن افتتاح البئر يأتي ضمن السياسة والرؤية المتبعة في دعم صمود المزارعين في أراضيهم، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساعدة في خلق فرص عمل للمزارعين وأسرهم.

وبين إبراهيم خلال حديثه لـ "الرأي" أن هذا المشروع هو بداية لعدة مشاريع في تأهيل وإنشاء الآبار بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتمويل من مؤسسة ACT  وتنفيذ مركز الصداقة الفلسطيني للتنمية.

وأكد على الأثر الإيجابي لهذه المشاريع على قطاع الزراعة، وما تحققه من الصمود للمواطن والمزارع على أرضه.

بدوره، قال مدير دائرة خدمات المزارعين بوزارة الزراعة في المحافظة الوسطى أشرف أبو سويرح لـ "الرأي" إن هذا البئر هو العاشر من بين عدة آبار سيتم تأهيلها، ودعا المؤسسات العاملة في القطاع لدعم المزارعين ومساعدتهم في الصمود على أرضهم.

 من جانبهم، شكر مالكو البئر من عائلة بركة الجهات التي قامت بتمويل المشروع وتنفيذه لإحياء الأرض عبر تأهيل البئر.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟