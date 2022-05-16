جودة البيئة والزراعة تفتتحان بئر مياه زراعي بدير البلح

غزة - الرأي:

افتتحت سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الزراعة بغزة، اليوم الاثنين، بئر مياه زراعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال رئيس سلطة جودة البيئة يوسف إبراهيم، إن افتتاح البئر يأتي ضمن السياسة والرؤية المتبعة في دعم صمود المزارعين في أراضيهم، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساعدة في خلق فرص عمل للمزارعين وأسرهم.

وبين إبراهيم خلال حديثه لـ "الرأي" أن هذا المشروع هو بداية لعدة مشاريع في تأهيل وإنشاء الآبار بالتعاون مع وزارة الزراعة، وتمويل من مؤسسة ACT وتنفيذ مركز الصداقة الفلسطيني للتنمية.

وأكد على الأثر الإيجابي لهذه المشاريع على قطاع الزراعة، وما تحققه من الصمود للمواطن والمزارع على أرضه.

بدوره، قال مدير دائرة خدمات المزارعين بوزارة الزراعة في المحافظة الوسطى أشرف أبو سويرح لـ "الرأي" إن هذا البئر هو العاشر من بين عدة آبار سيتم تأهيلها، ودعا المؤسسات العاملة في القطاع لدعم المزارعين ومساعدتهم في الصمود على أرضهم.

من جانبهم، شكر مالكو البئر من عائلة بركة الجهات التي قامت بتمويل المشروع وتنفيذه لإحياء الأرض عبر تأهيل البئر.