"هنية" و "مدير عام الخارجية "يبحثان عدة مشاريع لخدمة الشباب والرياضة

غزة- الرأي

ناقش عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عدة برامج ومشاريع لخدمة القطاع الشبابي والرياضي مع م. محمود المدهون مدير عام وزارة الخارجية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه ظهر اليوم الاثنين، وفد وزارة الخارجية الذي ضم كل من م. عماد مطر مدير وحدة التعاون الدولي، وحسن السالمي مدير دائرة التصديقات، ود. أحمد دلول مدير التدريب الدبلوماسي.



وحضر اللقاء من المجلس الأعلى جابر عياش مستشار المجلس، وغسان محيسن مدير العلاقات العامة.

وتحدث هنية عن تقديره لجهود وزارة الخارجية، وخاصة في مجال التأهيل الدبلوماسي وتطوير الكوادر، وتمنى أن يشمل التأهيل برامج أخرى لصالح تطوير مهارات الموظفين، كما قام بإطلاع م. محمود المدهون على نتائج جولته الخارجية وما تم تحقيقه من إنجازات هامة ستنعكس إيجابا على القطاع الرياضي والشبابي في المستقبل القريب.

بدوره ثمن م. محمود المدهون الدور الهام الذي يقدمه عبد السلام هنية في خدمة الرياضة وإنجاز المشاريع الهامة لتطوير القطاع الرياضي، وأثنى على توطيد العلاقة الخارجية لتمويل المشاريع وخدمة الشباب، وأكد جاهزية وزارة الخارجية لمواصلة التعاون وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح جهود المجلس الأعلى ودوره في خدمة المجتمع والقطاع الرياضي.