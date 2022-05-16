وكالة الرأي الفلسطينية السلامة المرورية بالمواصلات تختتم فعاليات يوم المرور العالمي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يتابع التظلمات على نتائج الوظائف الاشرافية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي: لجنة تسجيل الشقق تبحث طلبات تطويب جديدة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تناقش تطوير المهارات البحثية الخاصة بالمرأة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تؤمن اختبارات "مُنقذ بحري" وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" و "مدير عام الخارجية "يبحثان عدة مشاريع لخدمة الشباب والرياضة وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة والزراعة تفتتحان بئر مياه زراعي بدير البلح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل وفداً طلابياً من الجامعة الاسلامية وكالة الرأي الفلسطينية مباحث المرور تضبط دراجتين ناريتين مسروقتين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال لقاء مع مؤسسة إبداع للتدريب

وزارة المرأة تناقش تطوير المهارات البحثية الخاصة بالمرأة

16 آيار / مايو 2022 02:06

وزارة المرأة تناقش تطوير المهارات البحثية في الدراسات الخاصة بالمرأة
وزارة المرأة تناقش تطوير المهارات البحثية في الدراسات الخاصة بالمرأة

غزة- الرأي

عقدت وزارة شؤون المرأة لقاء مع مؤسسة إبداع للتدريب لتنسيق آلية عمل وسير تدريب "تطوير المهارات البحثية في الدراسات الخاصة بالمرأة" لعدد من الباحثين و المهتمين في مجال المرأة.


وأدار اللقاء من الوزارة أ. مؤمنة الرقب مدير عام السياسات  والتخطيط ، بحضور المهندسة ابتهاج الغرباوي مدير الدراسات في الوزارة، وعن مؤسسة إبداع كل من عبد السلام وهبة المدير التنفيذي للمؤسسة، و المهندس هادي الأحول رئيس قسم خدمة المجتمع ومنسق البرنامج التدريبي.


يذكر أن مشروع المركز الوطني الفلسطيني لدراسات وأبحاث المرأة المنبثق عنه البرنامج التدريبي ممول من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟