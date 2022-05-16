وزارة المرأة تناقش تطوير المهارات البحثية الخاصة بالمرأة

غزة- الرأي

عقدت وزارة شؤون المرأة لقاء مع مؤسسة إبداع للتدريب لتنسيق آلية عمل وسير تدريب "تطوير المهارات البحثية في الدراسات الخاصة بالمرأة" لعدد من الباحثين و المهتمين في مجال المرأة.



وأدار اللقاء من الوزارة أ. مؤمنة الرقب مدير عام السياسات والتخطيط ، بحضور المهندسة ابتهاج الغرباوي مدير الدراسات في الوزارة، وعن مؤسسة إبداع كل من عبد السلام وهبة المدير التنفيذي للمؤسسة، و المهندس هادي الأحول رئيس قسم خدمة المجتمع ومنسق البرنامج التدريبي.



يذكر أن مشروع المركز الوطني الفلسطيني لدراسات وأبحاث المرأة المنبثق عنه البرنامج التدريبي ممول من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.