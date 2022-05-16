سلطة الأراضي: لجنة تسجيل الشقق تبحث طلبات تطويب جديدة

غزة- الرأي

عقدت لجنة تسجيل الشقق والطبقات اجتماعها الأحد في سلطة الأراضي؛ لبحث الطلبات التي تقدم بها مواطنون لتطويب شققهم ، ورفع التوصيات المناسبة لكل حالة لاعتمادها لدى جهة الاختصاص.



وحضر الاجتماع أ.أكرم الشنا رئيس اللجنة، وم.آية المدهون منسق اللجنة، والأعضاء م.يوسف قنن وأ.أحمد جندية.



ودققت اللجنة في اجتماعها ملفات خمس معاملات تقدم بها مواطنون لتطويب شققهم لدى الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو.



ورفعت اللجنة توصياتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام المعاملات حتى تطويبها بشكل رسمي لدى سلطة الأراضي.

