وكالة الرأي الفلسطينية السلامة المرورية بالمواصلات تختتم فعاليات يوم المرور العالمي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يتابع التظلمات على نتائج الوظائف الاشرافية وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي: لجنة تسجيل الشقق تبحث طلبات تطويب جديدة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تناقش تطوير المهارات البحثية الخاصة بالمرأة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تؤمن اختبارات "مُنقذ بحري" وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" و "مدير عام الخارجية "يبحثان عدة مشاريع لخدمة الشباب والرياضة وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة والزراعة تفتتحان بئر مياه زراعي بدير البلح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل وفداً طلابياً من الجامعة الاسلامية وكالة الرأي الفلسطينية مباحث المرور تضبط دراجتين ناريتين مسروقتين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال اجتماعها الدوي

الحكم المحلي تتابع مستجدات حالة البلديات والمحافظات

16 آيار / مايو 2022 02:20

الحكم المحلي تتابع مستجدات حالة البلديات والمحافظات
الحكم المحلي تتابع مستجدات حالة البلديات والمحافظات

غزة- الرأي

تحقيقا لدور الوزارة في رفع جهوزية البلديات وتعزيز صمودها لمواجهة أي أحداث قامت لجنة الطوارىء العليا للبلديات بعقد اجتماعها الدوري لمتابعة مستجدات الحالة لدى البلديات والمحافظات الخمسة.

بدوره ، أكد رئيس لجنة الطوارىء م. زهدي الغريز ضرورة توثيق الاحداث اثناء وما بعد الطوارىء وتسليط الضوء على دور البلديات في تقديم خدماتها وجهود فرق الطوارىء الميدانية.

كما ونوه إلى أن هناك قنوات رسمية للتواصل مع الجهات الحكومية بما يحقق الجودة والسرعة لإنجاز أي مهام قد يتعذر تنفيذها

يذكر أن لجان الأحياء هي خطوط التواصل الأولى والتي تعتبر حلقة الوصل بين الهيئات المحلية والمواطن والتي قد يكون لها دور هام في أي أحداث محتملة.

من جهتهم أفاد عدد من مسئولي المحافظات ضرورة توفير العديد من اللوجيستيات والاحتياجات المادية لتعزيز جهوزية البلديات ورفع حالة التأهب والاستعداد لديها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الصحابة تكرم الاطفال الحفظة لكتاب الله دون سن السابعة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟