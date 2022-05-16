الحكم المحلي تتابع مستجدات حالة البلديات والمحافظات

غزة- الرأي

تحقيقا لدور الوزارة في رفع جهوزية البلديات وتعزيز صمودها لمواجهة أي أحداث قامت لجنة الطوارىء العليا للبلديات بعقد اجتماعها الدوري لمتابعة مستجدات الحالة لدى البلديات والمحافظات الخمسة.

بدوره ، أكد رئيس لجنة الطوارىء م. زهدي الغريز ضرورة توثيق الاحداث اثناء وما بعد الطوارىء وتسليط الضوء على دور البلديات في تقديم خدماتها وجهود فرق الطوارىء الميدانية.

كما ونوه إلى أن هناك قنوات رسمية للتواصل مع الجهات الحكومية بما يحقق الجودة والسرعة لإنجاز أي مهام قد يتعذر تنفيذها

يذكر أن لجان الأحياء هي خطوط التواصل الأولى والتي تعتبر حلقة الوصل بين الهيئات المحلية والمواطن والتي قد يكون لها دور هام في أي أحداث محتملة.

من جهتهم أفاد عدد من مسئولي المحافظات ضرورة توفير العديد من اللوجيستيات والاحتياجات المادية لتعزيز جهوزية البلديات ورفع حالة التأهب والاستعداد لديها.