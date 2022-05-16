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الأوقاف تُكرم الفائزين في مسابقة إمام المسجد الأقصى بعد التحرير

16 آيار / مايو 2022 06:53

غزة- الرأي

كرمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة الفائزين في مسابقة إمام المسجد الأقصى بعد التحرير، التي نظمتها خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع دار القرآن الكريم السنة، وبتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الأوقاف صباح اليوم في القاعة الملكية بالشاليهات على شاطئ بحر غزة، بحضور رئيس متابعة العمل الحكومي د. عصام الدعاليس، ووكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ورئيس دار القرآن الكريم والسنة ورئيس لجنة التحكيم د. عبد الرحمن الجمل، وممثلين عن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا ولفيف من المؤسسات الدينية والمشاركين بالمسابقة والشخصيات الاعتبارية.

وقد حصل أحمد سعيد جبر الفائز بالمركز الأول من (غزة) على لقب إمام المسجد الأقصى، في حين حصل على المركز الثاني والثاني مكرر كل من بكير عنان وأسامة أبو وردة من (غزة)، أما المركز الرابع فحصل عليه محمود يحيي من (غزة)، وحصل كل من محمد عبد اللطيف من (سيريلانكا) وأحمد المختار من (موريتانيا)، وحسين حسين من (الكاميرون)، وطه خلف الله من (غزة)، والحسن البخاري من (موريتانيا)، وعبد الستار زيادة من (غزة) على المركز الخامس مكرر.

وفي كلمته أكد الدعاليس أن تنفيذ مثل هذه المسابقات والفعاليات العابرة للحدود تؤكد يقيننا المطلق بحتمية العودة لأقصانا وتحرير أسرانا فاتحين ومكبرين ومهللين في باحاته.

وأشار أن المسابقة التي شاركت فيها (26) دولة لم يُوضع عنوانها عبثنا وإنما لشحذ همم المسلمين في ارجاء المعمورة لفتح المجال للمشاركة والتنافس على لقب عظيم بعد التحرير ليكون حامله إماما لأولى القبلتين وثاني المسجدين.

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