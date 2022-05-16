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الغصين يستقبل وفداً من هيئة "التوجيه السياسي" بالداخلية

16 آيار / مايو 2022 07:37

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية العميد د. محمد الجريسي والوفد المرافق له، بمقر مكتبه اليوم الإثنين 16/مايو/2022م.

وثمن م. الغصين دور الهيئة، معرباً عن سعادته بزيارتهم وتعاونهم المشترك في جميع القضايا التي تتقاطع مع الوزارة.

بدوره، تحدث العميد د. الجريسي حول الأدوار المنوطة بالهيئة، كما أطلع م. الغصين على جهودهم في العديد من الملفات المتعلقة بطلاب الثانوية العامة والجامعات ضمن حملات توعوية دائمة ومتواصلة.

واتفق الطرفان على ضرورة إدراج مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، ضمن الأنشطة التي تُعنى بها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي من محاضرات وفعاليات مختلفة.

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