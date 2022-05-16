المجلس الاستشاري لسلطة الأراضي يعقد اجتماعه الأول

غزة- الرأي

عقد المجلس الاستشاري لسلطة الأراضي اجتماعه الأول بعد تشكُّله بقرار من رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز رقم (34/2022) بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي رقم (25/159/2021) بشأن اعتماد نظام المجالس الاستشارية للدوائر الحكومية.

ويختص المجلس الاستشاري المكون من ثمانية أعضاء يترأسهم رئيس سلطة الأراضي بمناقشة الموضوعات المتعلقة بطبيعة عمل سلطة الأراضي، وتقديم توصيات بشأنها إلى رئيسها.

ومن مهامه اقتراح ما يراه مناسبًا للعمل على رفعة سلطة الأراضي والنهوض باختصاصاتها، إضافة إلى البحث في وسائل التعامل مع ما يطرأ من أزمات وأوضاع تمس عملها بشكل مباشر.

وتوكل إلى المجلس الاستشاري مناقشة الاقتراحات مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعمل سلطة الأراضي بعد موافقة رئيس المجلس.

وبإمكان المجلس الاستشاري دعوة من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين من غير الأعضاء لحضور اجتماعاته بناءً على طلب يُقدّم لرئيس المجلس.

واختار الأعضاء المجتمعون من بينهم نائبًا لرئيس المجلس الاستشاري وأمينًا للسر، واتفقوا على عقد اجتماع دوري لمناقشة القضايا الهامة المتعلقة باختصاص المجلس.