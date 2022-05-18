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برئاسة ديوان المظالم

استمرار اجتماعات لجنة متابعة التظلمات على نتائج الوظائف الإشراقية

16 آيار / مايو 2022 07:46

غزة- الرأي

استكملت لجنة دراسة طلبات المتظلمين على نتائج الوظائف الإشراقية في ديوان المظالم اجتماعاتها من اجل النظر في التظلمات التي قدمت لها، وذلك برئاسة مدير عام ديوان المظالم رامز تمراز وعضوية كلاً من حسن مرتجى مدير عام وزارة العدل و أ. محمود حماد مدير عام وزارة الصحة و أ. سليمان عدوان مدير دائرة الشكاوى ديوان المظالم و أ. عبد الكريم أبو شاويش منسق اللجنة.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني قررت في وقت سابق بأن يترأس ديوان المظالم متابعة التظلمات التي تقدم من الموظفين مسابقات الوظائف الإشراقية (مدير دائرة، رئيس قسم) وذلك قبل عقد الامتحانات واثناء الامتحان وبعد الإعلان عن النتائج للرقابة على سير تنفيذ مسابقات الوظائف الإشراقية وذلك للتأكد من سلامة الاجراءات.

يذكر أن اللجنة تجتمع بشكل دوري من اجل النظر في التظلمات ودراستها ومتابعة حيثياتها والخروج بنتائج وتوصيات من اجل رفعها لجهات الاختصاص لاعتماد التوصيات

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