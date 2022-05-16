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الإدارة العامة للسلامة المرورية تختتم فعاليات يوم المرور العالمي

16 آيار / مايو 2022 08:39

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي بيوم توعوي مروري داخل روضة الاتحاد النسائي بحضور أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة و أ. حسين العيلة مدير دائرة رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم أ. جبر رضوان أمين سر جمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث السير وكان في استقبالهم سها الكباريتي مدير عام الاتحاد النسائي وذلك اليوم.

أكد القرشلي على أهمية برامج التوعية المرورية لرياض الأطفال باعتبارهم جيل المستقبل يجب أن تكون لديهم ثقافة مرورية عالية من أجل مجتمع آمن مرورياً.

وتابع القرشلي أن الوزارة تسعى بكافة إمكانياتها في سبيل نشر الثقافة المرورية لكافة فئات المجتمع في سبيل تغيير الثقافة السائدة في التعامل مع الطريق وللحد من حوادث السير التي أنهكت المجتمع في الأرواح والممتلكات.

وأضاف القرشلي أن هذه الفعالية تأتي ختاماً لفعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الذي استمرت على مدار الأسبوع.

من جانبها ثمنت الكباريتي دور وزارتي النقل والمواصلات والتربية والتعليم في نشر ثقافة التوعية المرورية لدى الأطفال في ظل انتشار حوادث السير.

وتخلل اليومي التوعوي العديد من الفقرات أبرزها تطبيق ميداني داخل الروضة وكذلك في الخارج وعرض فيديوهات توعوية ورسم إشارات المرور وغيرها من الأساليب الحديثة في توصيل الفكرة للأطفال.

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