جوجل تتيح لك استكشاف الأحياء عبر الرؤية الغامرة

أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة ضمن تطبيق الخرائط تسمى الرؤية الغامرة التي تجمع بين التجوّل الافتراضي والصور الجوية للسماح لك باستكشاف الأحياء تقريبًا، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.



وقالت ميريام دانيال، نائبة رئيس الشركة للخرائط: من خلال الرؤية الغامرة التي نوفرها لك، يمكنك تجربة شكل الحي أو المعلم أو المطعم أو المكان الشهير، كما تشعر وكأنك زرت المكان سابقًا قبل أن تطأ قدمك.



ونتيجة لذلك إذا كنت مسافرًا إلى مكان جديد أو تبحث عن أماكن محلية مخفية، فإن الرؤية الغامرة تساعدك في اتخاذ القرارات قبل السفر.



وتتشابه الميزة الجديدة إلى حد كبير مع معيزة الوضع الثلاثي الأبعاد لخرائط شركة آبل، الذي تم إطلاقه في العام الماضي.



وقالت آبل حينها: تقدم خرائط آبل طريقة جديدة للتنقل في المدن من خلال الخريطة الثلاثية الأبعاد. وتوفر هذه الميزة تفاصيل غير مسبوقة للأحياء والمناطق التجارية والموانئ والمباني والمزيد.



وأضافت: يمكن للمستخدمين الآن مشاهدة تفاصيل الارتفاع عبر المدينة، وعلامات الطرق الجديدة، ومئات من المعالم المصممة حسب الطلب مثل استاد دودجر في لوس أنجلوس، وتمثال الحرية في مدينة نيويورك، وقاعة ألبرت الملكية في لندن، وهناك المزيد في المستقبل.



جوجل تعلن عن أداة الرؤية الغامرة للخرائط

وأعلنت عملاقة البحث عن ميزة الرؤية الغامرة في مؤتمر مطوري جوجل السنوى، وقالت دانيال: تم إطلاق خرائط جوجل لأول مرة لمساعدة الأشخاص فى التنقل إلى وجهاتهم.



وجرى تطويرها منذ ذلك الحين لتصبح أكثر من ذلك بكثير، حيث أصبحت رفيقًا مفيدًا عندما تحتاج إلى العثور على المطعم المثالي أو الحصول على معلومات حول شركة محلية.



وأضافت: نقدم اليوم طريقة جديدة للاستكشاف باستخدام الخرائط. أصبح ذلك ممكنًا بفضل التقدم في الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي. تسمح هذه التقنيات لنا بدمج المليارات من صور التجوّل الافتراضي والصور الجوية معًا لإنشاء نموذج رقمي ثري للعالم.



ويمكن لمستخدمين جوجل استكشاف المدن من الأعلى، قبل النقر على شوارع أو مبانٍ معينة وصولًا إلى مستوى الشارع.



ويراكب التطبيق أيضًا المعلومات المفيدة في الأعلى، وهناك خيار من أجل تغيير الوقت لمعرفة كيف تبدو المنطقة في أوقات مختلفة من اليوم وفي ظروف الطقس المختلفة.



ومع الانتقال إلى مستوى الشارع، فإن بإمكانك استكشاف المطاعم القريبة والاطلاع على معلومات مفيدة، مثل الازدحام المباشر وحركة المرور القريبة.



كما يمكنك حتى أن تنظر بداخلها لتتعرف بسرعة على أجواء المكان قبل أن تحجز.



ويبدأ عرض المناظر الغامرة فى لوس أنجلوس ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وطوكيو فى وقت لاحق من هذا العام، مع المزيد من المدن قريبًا.